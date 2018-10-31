Олег Сенцов після голодування повернувся до початкової ваги. За майже три тижні він набрав 12 кг, повідомили в ФСВП.

Олег Сенцов, який нещодавно припинив тривале голодування, повернувся до початкової ваги, заявив Известиям заступник директора ФСВП Валерій Максименко.

– За ці тижні він набрав 12 кг і повністю повернувся до своєї початкової ваги. Зараз він важить 84 кг.

Для 42-річного чоловіка це хороший показник. Він їсть звичайну їжу, дієта йому більше не потрібна, – додав він.

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За словами Максименка, ще під час голодування Сенцов розпочав роботу над книгою. Зараз він пише одночасно дві книги, а попутно працює над п’єсою.

– Сенцов щодня просить папір, і йому його надають. Він пише практично весь час, – зазначив він.

Заступник директора ФСВП також додав, що зараз Сенцов дистанційно режисирує постановку п’єси в Україні. Він листується з декількома українськими режисерами та розповідає їм, як бачить ті чи інші сцени.

Раніше Олег Сенцов отримав премію Європарламенту За свободу думки імені Сахарова. Нагороду заберуть його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook