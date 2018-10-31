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Станція метро Льва Толстого закрита – повідомляють про мінування

Станція метро Льва Толстого в Києві закрита через повідомлення про мінування. Пересадка також не працює.

Метро в Києві

Станцію метро Льва Толстого (Оболонсько-Теремківська лінія) у Києві закрили на вхід і вихід через анонімне повідомлення про мінування.

Пересадка на станції також закрита. На місці проводиться перевірка.

Читайте: Метро на Троєщину – нові терміни будівництва

До слова, вчора невідомі вже повідомляли про мінування станції метро Льва Толстого. Станція і пересадка певний час були зачинені.

Фото: Київметрополітен

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