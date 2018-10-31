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Субсидії вигідніші дешевого газу. Рева пояснив чому

Надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг є набагато ефективнішим механізмом, ніж адміністративне регулювання цін на газ.

Міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив, що будь-яке зниження ціни нижче ринкової вимагає подальшого фінансування різниці з держбюджету, тобто коштом платників податків, повідомляє Мінсоцполітики.

– У 2014 році, до розширення програми житлових субсидій та зі зниженням ціни нижче ринкової, держбюджет компенсовував втрати Нафтогазу в обсязі 114 млрд грн на рік. Усі отримували начебто дешевий газ, а потім усі разом платили його справжню ціну, але через бюджет. У цьому році на субсидії витрачається близько 50 млрд грн, що вдвічі менше, ніж коли ми дотували Нафтогаз, – наголосив міністр.

За його словами, сьогодні ці кошти через субсидії потрапляють до тих, у кого низькі доходи, а дотування ціни на газ знижувало ціну для усього населення, включно з тими, хто має усі можливості самостійно сплачувати.

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Нагадаємо, з 1 листопада в Україні підвищать ціну на газ на 23,5%.

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