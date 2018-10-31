Через пошкодження на мережі холодного водопостачання на семи вулицях у Києві немає води.
Ремонтні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень, повідомляє прес-служба компанії.
Зокрема, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вулиця Сім’ї Хохлових, 7/9;
- вулиця Олексія Терьохіна, 14;
- вулиця Тульчинська, 7, 9Б;
- вулиця Василя Касіяна, 8;
- вулиця Данила Щербаківського, 59, 61, 61А, 63;
- вулиця Приозерна, 8;
- вулиця Миколи Закревського, 49/1, 49А.
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень – 1 доба.
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Нагадаємо, 16 жовтня у Києві включили гарячу воду. Понад 3 тис. будинків жили без неї кілька місяців.
Фото: Pixabay
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