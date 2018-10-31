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У Києві немає холодної води на 7 вулицях – адреси

Через пошкодження на мережі холодного водопостачання на семи вулицях у Києві немає води.

Ремонтні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень, повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вулиця Сім’ї Хохлових, 7/9;
  • вулиця Олексія Терьохіна, 14;
  • вулиця Тульчинська, 7, 9Б;
  • вулиця Василя Касіяна, 8;
  • вулиця Данила Щербаківського, 59, 61, 61А, 63;
  • вулиця Приозерна, 8;
  • вулиця Миколи Закревського, 49/1, 49А.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень – 1 доба.

Читайте: Гаряча вода у Києві: відновили роботу всі котельні

Нагадаємо, 16 жовтня у Києві включили гарячу воду. Понад 3 тис. будинків жили без неї кілька місяців. 

Фото: Pixabay

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