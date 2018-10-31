Повітряний простір над Чорним морем у Херсонській області буде закрито цього тижня на кілька днів у зв’язку з проведенням випробувань ракет середньої дальності.

Про це повідомив т.в.о. начальника прес-центру командування Повітряними силами Збройних сил України Дмитро Струтинський, пише Інтерфакс-Україна.

– Починаються контрольно-льотні випробування ракет середньої дальності зенітно-ракетних комплексів Повітряних сил Збройних сил України в Херсонській області, – розповів Струтинський.

Випробування проходитимуть “протягом цього тижня, до неділі”, імовірно, з 1 по 4 листопада, проте офіційну заяву з приводу їх початку і закриття повітряного простору очікується в четвер.

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Фото: Sergei Razvodovskij/Dreamstime.com