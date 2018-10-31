Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензій ПАТ КБ Центр і ПАТ ВіЕс Банк.
Національний банк України відкликав банківські ліцензії та генеральні ліцензії на проведення валютних операцій у ПАТ КБ Центр і ПАТ ВіЕс Банк.
Відповідне рішення прийнято правлінням НБУ 30 жовтня 2018 року, повідомляє прес-служба регулятора.
Рішення пов’язане з реорганізацією банків. ПАТ КБ Центр приєднають до ПАТ МТБ Банк, а ПАТ ВіЕс Банк – до АТ Таскомбанк.
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Процедура передбачена законом України Про спрощення процедур реорганізації і капіталізації банків.
Дозволи на реорганізацію названих банків були надані влітку 2018 року.
До слова, в НБУ сподіваються, що перший кредитний транш МВФ може надійти в Україну в 2018 році.
Фото: НБУ