PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / В Україні закрили 2 банки/

В Україні закрили 2 банки

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензій ПАТ КБ Центр і ПАТ ВіЕс Банк.

Національний банк України відкликав банківські ліцензії та генеральні ліцензії на проведення валютних операцій у ПАТ КБ Центр і ПАТ ВіЕс Банк.

Відповідне рішення прийнято правлінням НБУ 30 жовтня 2018 року, повідомляє прес-служба регулятора.

Рішення пов’язане з реорганізацією банків. ПАТ КБ Центр приєднають до ПАТ МТБ Банк, а ПАТ ВіЕс Банк – до АТ Таскомбанк.

Читайте: Курс долара, вибір банку та вигідні вклади – банкір про українську банківську систему

Процедура передбачена законом України Про спрощення процедур реорганізації і капіталізації банків.

Дозволи на реорганізацію названих банків були надані влітку 2018 року.

До слова, в НБУ сподіваються, що перший кредитний транш МВФ може надійти в Україну в 2018 році.

Фото: НБУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Новий транш МВФ Україна отримає цього року – НБУ
Курс долара, вибір банку та вигідні вклади – банкір про українську банківську систему
Оплатити комуналку без черг: українці масово переходять на мобільний банкінг
Девальвація посилиться – прогноз курсу гривні на наступні 12 місяців
НБУ пропонує перевіряти клієнтів банків у реєстрі боржників
Гривня
НБУ погіршив прогноз щодо економіки України на 2019 рік
Долар
Українцям дозволять купувати валюту онлайн
Газ
Тарифи на газ відчутно зростуть – прогноз НБУ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка