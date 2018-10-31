Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензій ПАТ КБ Центр і ПАТ ВіЕс Банк.

Національний банк України відкликав банківські ліцензії та генеральні ліцензії на проведення валютних операцій у ПАТ КБ Центр і ПАТ ВіЕс Банк.

Відповідне рішення прийнято правлінням НБУ 30 жовтня 2018 року, повідомляє прес-служба регулятора.

Рішення пов’язане з реорганізацією банків. ПАТ КБ Центр приєднають до ПАТ МТБ Банк, а ПАТ ВіЕс Банк – до АТ Таскомбанк.

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Процедура передбачена законом України Про спрощення процедур реорганізації і капіталізації банків.

Дозволи на реорганізацію названих банків були надані влітку 2018 року.

До слова, в НБУ сподіваються, що перший кредитний транш МВФ може надійти в Україну в 2018 році.

Фото: НБУ