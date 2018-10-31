Директор центру прикладної політології Дмитро Заборін впевнений, що часи, коли результати виборів вирішувалися на південному сході, пройшли.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

– Знову потрапила на очі якась енергійна експертна заява з приводу “єдиного кандидата південного сходу” і тих, хто стоїть на його шляху. Громадяни, не будьте наївними, не вірте таким заявам. Ті щасливі часи, коли результати виборів вирішувалися на південному сході, пройшли. Він вже не той, і для цього, до речі кажучи, і була затіяна АТО, завернувши зовсім не туди, куди очікувалося.

На думку політолога, хто б не був призначений “єдиним”, – хоч із старих, хоч з нових, – він просто математично не зможе набрати достатню для перемоги кількість голосів. Не кажучи вже про те, що одного кандидата, на якого будуть працювати всі без винятку, все одно не буде, тому єдність спочатку виглядає дурнувато.

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– Загалом, яким би він не був, “єдиний кандидат” не зможе перемогти. Зате це солодка цукерка для Порошенка, а він знає толк в цукеркових справах. Такий суперник у другому турі-гарантія його перемоги, найзручніший хлопчик для биття, під якого ідеально ляже весь меседжбокс, включаючи мову, звичайно, – резюмує Заборін.

Якщо оцінюючи величину південно-східного електорату навіть не за географічним місцезнаходженням, а за ідеологічними поглядами, то кандидату від Південного Сходу не варто розраховувати на перемогу у виборах, про це свідчать опитування групи Рейтинг.

– Так, приміром, в опитуванні, яке проводила група Рейтинг зазначено, що проти вступу в Євросоюз голосують 27% українців, проти НАТО – 34%, за надання російській мові статусу державної – 15%. В цілому – це плюс-мінус третина виборців.

Раніше ми писали, що загрожує за продаж голосів на виборах.