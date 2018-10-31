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За стандартами НАТО – Кабмін затвердив Військово-медичну доктрину

Кабінет міністрів затвердив Військово-медичну доктрину України. Рішення прийнято без обговорення.

Відповідну постанову було прийнято сьогодні під час засідання уряду, передає УНІАН.

Нею буде забезпечено впровадження міжнародних стандартів, принципів і політики медичного забезпечення військ НАТО.

– З прийняттям Військово-медичної доктрини будуть введені єдині підходи до організації надання медичної допомоги військовослужбовцям, їх лікування та реабілітації. Доктрина стане основою для упорядкування відомчих керівних документів з медичного забезпечення, сприятиме поліпшенню матеріально-технічного оснащення військово-медичних служб, створить передумови для подальшого розвитку системи військової охорони здоров’я та формування єдиного медичного простору, – заявили в Міноборони.

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Раніше Пентагон оприлюднив нову ядерну доктрину США.

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