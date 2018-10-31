На розгляді Європейського суду з прав людини у Страсбурзі знаходиться велика кількість скарг від жителів Донбасу на наслідки російської агресії.

Однак через неприйнятність з розгляду зняті більше сотні скарг про наслідки обстрілів на Донбасі, розповіла суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська в інтерв’ю Європейській правді.

За її словами, на лютий було зареєстровано понад 4000 таких скарг, з них приблизно 2800 були проти України, 240 – проти Росії, решта – проти обох держав.

Вона зазначила, що ці справи чекають рішення міждержавної скарги, в якій ЄСПЛ може офіційно визнати, що Росія контролює ОРДЛО.

– Був також ряд рішень про зняття з розгляду або про неприйнятність заяв…щодо зруйнованого майна на Донбасі, – розповіла суддя.

Юдківська пояснила, що надійшло чимало однотипних скарг, в основному поданих через одного адвоката.

– До нас звернулася маса заявників, всього понад сто осіб, які стверджували, що їхні будівлі зруйновані через обстріли…Але справа в тому, що скарги були абсолютно необгрунтованими. Людина нам подає копію свого паспорта, де є реєстрація, наприклад, в Донецькій області, і поруч – фотографія якогось зруйнованого будинку. Який між ними зв’язок? Абсолютно невідомо, – зазначила вона.

При цьому, навіть після відхилення цих скарг до Страсбурга продовжують надходять схожі пакети документів.

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Як повідомлялося, на засіданні Радбезу ООН 8 країн-членів ЄС закликали Кремль зупинити підготовку до псевдовиборів на Донбасі.

Фото: Steve Allen/Dreamstime