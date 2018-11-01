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Беззуба імперія – реакція політиків на санкції РФ проти України

Сьогодні Росія ввела економічні санкції проти 322 громадян і 68 компаній України. Ми зібрали реакцію політиків, які потрапили до санкційного списку.

Найкоротший коментар вийшов у секретаря РНБО Олександра Турчинова, який відзначив, що російські санкції не страшні українцям.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розцінює санкції РФ щодо українських фізичних і юридичних осіб як спробу Росії впливати на Україну напередодні виборів і після них.

А директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає, що ці санкції є визнанням заслуг у боротьбі українців проти РФ.

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Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, у свою чергу, сказав, що для нього приємно і почесно було побачити своє прізвище у санкційному списку.

За його словами, українцю бути другом Москви – ганебно.


Координатор Інформаційного спротиву та нардеп Дмитро Тимчук теж з іронією відреагував на російський санкційний список.

 

Нагадаємо, сьогодні Росія ввела санкції проти України.

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