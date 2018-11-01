Бізнес, який чесно веде бухгалтерський облік, платить податки в повному обсязі і перевіряє своїх контрагентів, володіє високими шансами уникнути обшуків з боку правоохоронців, арешту майна та блокування активів.

Ця тактика особливо актуальна в разі аграрних компаній, які в Україні до сих пір проводять до половини операцій за готівку.

Таку думку висловив Костянтин Лікарчук партнер юридичної компанії Kinstellar в рамках Аграрної правничої конференції, яка пройшла e Києві 31 жовтня, повідомляє Uamarket.info.

– Хочу ще раз повернути всіх до базових моментів. Якщо будуть в ланцюжках поставки зерна фіктивні компанії, якщо буде оборот готівки, то ніхто нікуди не дінеться від Державної фіскальної служби, від Генеральної прокуратури. Вони будуть постійно ці ситуації намагатися використовувати. Як вони це використовують – вирішують забрати зерно або затримати його, – це все одно збитки для компаній. І потрібно вирішити, що дешевше – платити податки або розбиратися з правоохоронцями, – зазначив Лікарчук.

За його словами, крім недружніх дій з боку держорганів, які можуть бути частиною захоплення бізнесу, слід також відрізняти такі ситуації, як бандитське захоплення з використанням силових загонів і корпоративні конфлікти.

– Часто власники бізнесу намагаються заховати від громадськості існуючий корпоративний конфлікт, за закликами про захист від рейдерства. Але якщо є корпоративний конфлікт, то існують і різні аспекти його рішення.

Є українські судові процеси, є міжнародні, є українські кримінальні справи, і нікуди ніхто не дінеться від того, що в Україні діє певна правова система. І якщо, грубо кажучи, хтось у когось щось вкрав, то велика ймовірність, що власник вкраденого буде намагатися повернути це назад.

Або через судові процеси, або через кримінальні, або використовуючи весь наявний інструментарій одночасно. Показовим прикладом такої ситуації є гучна історія з Росток холдингом, – прокоментував він.

Нагадаємо, як у Хмельницької області відбулося рейдерське захоплення аграрної компанії.

Фото: Rawpixelimages/Dreamstime.com