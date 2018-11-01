Леонід Кучма заявив, що США навряд чи погодяться брати участь у мінському форматі переговорів по врегулюванню ситуації на Донбасі.

– Якщо є можливість ще когось запросити, – з великою радістю. Але я не думаю, що хтось ще захоче. Ви що, думаєте, що Трамп захоче? Йому треба подякувати, що Курт Волкер робить дуже велику позитивну роботу для України. Але іншого нічого не буде. Вони скажуть, що ми вже беремо участь, – заявив другий президент України Леонід Кучма, передає Інтерфакс-Україна.

Також він зазначив, що не бачить за столом переговорів у Мінську Євросоюз.

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– У нього і так є можливості зробити все, що необхідно. Нехай тільки роблять. Але ви бачите, які величезні протиріччя сьогодні в Європейському союзі. І сподіватися, що він призначить когось уповноваженого брати безпосередню участь, не варто, – додав Кучма.

Нагадаємо, напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив з пропозицією розмістити на сході України спільну миротворчу місію ООН і ОБСЄ.