Марк Етерінгтон стане заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Про це повідомляється на офіційній сторінці СММ ОБСЄ в Україні у Twitter.

– Марк Етерінгтон повертається в СММ ОБСЄ на посаду Заступника Голови Місії, привносячи свій багатий досвід і професіоналізм на благо Місії та України, – йдеться в повідомленні.

До слова, Марк Етерінгтон був десантником армії Великої Британії.

У 1992-1995 роках був у спостережній місії Європейського союзу в Югославії.

Крім того, брав участь в європейських місіях у Хорватії, Боснії, Сербії та Косово.

Він також брав участь у врегулюванні конфліктів в Афганістані та Південному Судані.

З 2014 року є членом СММ ОБСЄ в Україні.

Нагадаємо, раніше посаду Заступника Голови Місії обіймав Олександр Хуг, термін повноважень якого завершився 31 жовтня.

До речі, нещодавно Foreign Policy прибрало відредагувало інтерв’ю заступника глави СММ ОБСЄ Олександра Хуга щодо присутності РФ на Донбасі.

Фото: OSCE SMM Ukraine