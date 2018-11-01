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Медаль за заслуги: реакція мережі на санкції Росії

Реакція українців на санкції Росії вказує на те, що суспільство “удар Кремля” серйозно не сприйняло.

Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, якою ввів спеціальні економічні заходи проти України.

У чорний список Кремля потрапили 322 громадян і 68 компаній з нашої держави.

В українському суспільстві санкцій Росії не злякалися.

Ось, наприклад, заступник голови ВР Ірина Геращенко закликала політиків, які не потрапили до цих списків, задуматися про свою роль в українській політиці.

Читайте: Це війна, яка зробить Україну сильнішою! – Геращенко про санкції РФ

Також лунають висловлювання на кшталт: “Це визнання”, “Напугали бабу туфлями на каблуках”.









Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про санкції у відповідь проти України.

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