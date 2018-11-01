Реакція українців на санкції Росії вказує на те, що суспільство “удар Кремля” серйозно не сприйняло.
Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, якою ввів спеціальні економічні заходи проти України.
У чорний список Кремля потрапили 322 громадян і 68 компаній з нашої держави.
В українському суспільстві санкцій Росії не злякалися.
Ось, наприклад, заступник голови ВР Ірина Геращенко закликала політиків, які не потрапили до цих списків, задуматися про свою роль в українській політиці.
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Також лунають висловлювання на кшталт: “Це визнання”, “Напугали бабу туфлями на каблуках”.
Ну що за народ? Всі підходять, вітають, посміхаються…
Хоч би один співчуття висловив – санкції Росії все-таки…
— Георгий Тука (@tuka_george) 1 ноября 2018 г.
Навіть зовсім поверховий аналіз так званого «санкційного списку» РФ і часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це насправді навіть не перша серія, це тільки тізер.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 ноября 2018 г.
Налякали їжаків голим задом! На мою думку це єдиний можливий коментар, який можна дати щодо російських санкцій проти України.
— Олександр Турчинов (@Turchynov) 1 ноября 2018 г.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про санкції у відповідь проти України.