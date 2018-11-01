Реакція українців на санкції Росії вказує на те, що суспільство “удар Кремля” серйозно не сприйняло.

Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, якою ввів спеціальні економічні заходи проти України.

У чорний список Кремля потрапили 322 громадян і 68 компаній з нашої держави.

В українському суспільстві санкцій Росії не злякалися.

Ось, наприклад, заступник голови ВР Ірина Геращенко закликала політиків, які не потрапили до цих списків, задуматися про свою роль в українській політиці.

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Також лунають висловлювання на кшталт: “Це визнання”, “Напугали бабу туфлями на каблуках”.

Ну що за народ? Всі підходять, вітають, посміхаються…

Хоч би один співчуття висловив – санкції Росії все-таки… — Георгий Тука (@tuka_george) 1 ноября 2018 г.





Навіть зовсім поверховий аналіз так званого «санкційного списку» РФ і часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це насправді навіть не перша серія, це тільки тізер. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 ноября 2018 г.

Налякали їжаків голим задом! На мою думку це єдиний можливий коментар, який можна дати щодо російських санкцій проти України. — Олександр Турчинов (@Turchynov) 1 ноября 2018 г.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про санкції у відповідь проти України.