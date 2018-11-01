Петро Порошенко заявив, що введення санкцій Росії проти України не було несподіваним.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи санкції РФ проти українських фізичних і юридичних осіб, заявив, що РФ слід “не брязкати зброєю”, а вивести свої війська з Донбасу.

– Замість того, щоб брязкати зброєю на фронті за допомогою санкцій, Росії треба зробити дуже просту річ: піти геть з України, забрати свої війська, забрати свою зброю, відновити територіальну цілісність України, – сказав Порошенко на спільному брифінгу з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель після закінчення зустрічі в четвер у Києві, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, російське рішення про санкції не було несподіваним.

– За невеликим винятком – це список дуже гідних людей… включаючи мого сина, включаючи половину моєї адміністрації, велика кількість народних депутатів, більшість членів коаліції, членів українського уряду. Хочу сказати, що в Україні перебування в списку як якась державна нагорода. Принаймні, це так сприймається, – додав президент.

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Він висловив думку, що це “є свідченням неконструктивної позицію РФ”, свідченням того, що вони не збираються імплементувати Мінські угоди, “не збираються знизити напругу, не збираються забирати свої війська, і це дуже сумно”.

Як повідомлялося, Російська Федерація ввела санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України.