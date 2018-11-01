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Погода в Україні на сьогодні, 1 листопада (КАРТА)

1 листопада в Україні без істотних опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на Правобережжі місцями видимість погіршуватиме туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов’ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 13°, у східних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 10-15° тепла.

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В західних областях, Криму та на півдні Одещини місцями 16-19°, на Закарпатті 20-23°.

У Києві мінлива хмарність без опадів, вдень 12-14°.

Раніше синоптики вже розповідали, якою буде зима в Україні.

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