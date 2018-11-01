1 листопада в Україні без істотних опадів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі та вранці на Правобережжі місцями видимість погіршуватиме туман.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов’ї окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 13°, у східних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 10-15° тепла.
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В західних областях, Криму та на півдні Одещини місцями 16-19°, на Закарпатті 20-23°.
У Києві мінлива хмарність без опадів, вдень 12-14°.
Раніше синоптики вже розповідали, якою буде зима в Україні.
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