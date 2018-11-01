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Це війна, яка зробить Україну сильнішою! – Геращенко про санкції РФ

У так званому санкційному списку Кремля немає нічого нового, адже українським підприємствам, які до нього потрапили, і так давно перекрито дорогу на російський ринок.

Ірина Геращенко

Так перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірина Геращенко прокоментувала у Facebook введення РФ санкції проти України.

– Це війна. Гібридна. Серйозною складовою якої є економічна війна. Звичайно, українському бізнесу, десятиріччями орієнтованому на ринки РФ і СНД, було у 2014 році дуже важко. Це відлуння б‘є по експортерам і зараз, але бізнес потихеньку оговтується, переорієнтовується на інші ринки. Впевнена, Україна і український бізнес все це переживуть, стануть лише конкурентнішими і сильнішими, – вважає вона.

Загалом, за її словами, у цих санкціях немає нічого нового – “всім цим підприємствам і так давно перекрито вхід на російський ринок”.

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– Щодо списку підприємств, то РФ давно веде підлі економічні війни проти України, й розпочалися вони ще за часів президенства Кучми, загострилися під час президенства Ющенка, коли ембарго було накладене на десятки українських товарів. Росія планомірно нищила нас по експорту металургії, міндобрив, хімічної продукції, боролися з нами на світових ринках зброї, знищувала нас як потужного експортера металургійної і трубної промисловості, – зазначила Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні Росія запровадила спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України.

Фото: УНІАН

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