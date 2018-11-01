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Центральний залізничний вокзал у Києві відкрито – вибухівки не знайшли

Поліція не виявила вибухонебезпечних предметів на Центральному залізничному вокзалі у Києві.

– Перевірку Центрального залізничного вокзалу вже завершили. Нічого не виявили, – повідомила речник Головного управління Національної поліції України у м. Києві Оксана Блищик, передає УНІАН.

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Також вона додала, що перевірка автовокзалу ще триває.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Центральний залізничний вокзал закрили на вхід через повідомлення про мінування. Зловмисник вимагав 250 тис. грн.

Фотоbogushevski_oleg

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