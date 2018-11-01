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ЦВК скасувала вибори у двох ОТГ на Донеччині

Центральна виборча комісія України скасувала вибори до двох ОТГ у Добропільському районі Донецькій області через загрозу терактів.

– До ЦВК 18 жовтня 2018 року надійшов лист Донецької обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації щодо неможливості забезпечити у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України належну безпеку громадян та уникнення терористичної загрози під час проведення перших місцевих виборів у Криворізькій сільській об’єднаній територіальній громаді та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській об’єднаній територіальній громаді Добропільського району Донецької області, – розповідають у прес-службі ЦВК.

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Вибори мали пройти 23 грудня 2018 року. Комісія розглянула лист та відтермінувала проведення вказаних виборів до стабілізації ситуації.

Раніше Факти ICTV писали, що вибори в нових об’єднаних територіальних громадах призначено на 23 грудня.

Фото: Agusyonok | Dreamstime.com

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