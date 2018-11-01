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У центрі Києва обмежать рух до серпня – список вулиць

У центрі столиці до 31 липня 2019 року обмежать рух транспорту через реконструкцію електричних мереж.

Київ

Рух буде обмежено на вулиці Софіївській, Софійській площі, вулиці Володимирській, вулиці Золотоворітській, провулку Георгіївському, вулиці Рейтарській, вулиці Стрілецькій, вулиці Олеся Гончара, вулиці Ярославів Вал, Львівській площі, вулиці Січових Стрільців.

Підписано відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації.

–  Реконструкція електричних мереж 10 кВ живлення РП-4 у Шевченківському районі надасть змогу уникнути аварійних ситуацій на територіях центральних вулиць міста, як наслідок, підвищиться техніко-економічний рівень та якість постачання електроенергії, – йдеться у повідомленні.

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