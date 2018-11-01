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Українська Балада про піхоту – у списку найкращих військових відео світу

Ролик про Сухопутні війська України під назвою Балада про піхоту посів друге місце в рейтингу кращих військових відео світу за версією видання Business Insider.

Балада про піхоту

– Це відео з України – шедевр у кінематографі і сторітелінгу. Воно неперевершене, і, чесно кажучи, було важко поставити його на друге місце, – пише видання.

Перше місце у рейтингу Business Insider віддали ролику про армію Швеції.

На третьому місці – відео про Королівську армію Нідерландів.

Нагадаємо, українська Балада про піхоту була знята в 2016 році. У зйомках задіяні солдати і офіцери Сухопутних військ України. В основу ролика ліг образ звичайної солдатської лопати, з якою асоціюється простий піхотинець.

Автори проекту – консалтингова компанія K & K Group і рекламне агентство TABASCO. Зйомки проводила студія LimeLite Studio. Режисер проекту – відомий ізраїльський режисер Елі Свердлов.

Цей ролик транслював телеканал ICTV!

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До слова, влітку гран-прі 15-го міжнародного кінофестивалю Золотий абрикос в Єревані (Вірменія) отримав художній фільм українського кінорежисера Романа Бондарчука Вулкан.

 

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