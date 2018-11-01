Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українских військових. Вони вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

На Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Нижнє, вночі бойовики обстріляли опорні пункти Об’єднаних сил з артилерії калібру 122 мм, та, приблизно у той же час, відкривали вогонь в районі Кримського з мінометів калібру 82 та 120 мм.

Два випадки застосування окупантами мінометів зафіксовано також поблизу Золотого.

Протягом минулої доби, бойовики здійснювали обстріли позицій в районах населених пунктів Новоселівка Друга, Авдіївка, Піски, Новотроїцьке, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не вівся.

Читайте: Засідання Радбезу ООН: “вибори” в ОРДЛО можуть стати початком нової агресії РФ

У ході бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил.

Від початку цієї доби зафіксовано обстріл позицій Об’єднаних сил в районі Авдіївки з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат з нашого боку немає.

За даними розвідки, 31 жовтня 4-х осіб зі складу російських окупаційних військ поранено.

Нагадаємо, на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна разом з США, Францією і Німеччиною готують до внесення на голосування Ради Безпеки ООН проект резолюції про введення миротворчої місії ООН на Донбас.