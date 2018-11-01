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Візит Меркель до Києва: список перекритих вулиць 1 листопада

1 листопада у Києві перекриють низку вулиць у зв’язку з приїздом канцлера Німеччини Ангели Меркель.

– У четвер, 1 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у столиці у зв’язку з візитом Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель, – повідомляє прес-служба КМДА.

З 11.00 до 20.00 можливі обмеження руху  на автодорогах:

  • просп. Миколи Бажана
  • Набережне шосе
  • Паркова дорога
  • Володимирський узвіз
  • Європейська площа
  • вул. Михайла Грушевського
  • вул. Шовковична
  • вул. Інститутська
  • вул. Хрещатик
  • вул. Михайлівська
  • вул. Володимирська
  • вул. Велика Житомирська.

Читайте: Меркель їде до України говорити про енергетичну безпеку Європи – Вінник

До слова, раніше Факти ICTV розповідали про впливовість канцлера, причини її відставки та про теми, які будуть обговорювати лідери держав.

Фото: krasa_i_pozitiv 

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