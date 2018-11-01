1 листопада у Києві перекриють низку вулиць у зв’язку з приїздом канцлера Німеччини Ангели Меркель.

– У четвер, 1 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у столиці у зв’язку з візитом Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель, – повідомляє прес-служба КМДА.

З 11.00 до 20.00 можливі обмеження руху на автодорогах:

просп. Миколи Бажана

Набережне шосе

Паркова дорога

Володимирський узвіз

Європейська площа

вул. Михайла Грушевського

вул. Шовковична

вул. Інститутська

вул. Хрещатик

вул. Михайлівська

вул. Володимирська

вул. Велика Житомирська.

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До слова, раніше Факти ICTV розповідали про впливовість канцлера, причини її відставки та про теми, які будуть обговорювати лідери держав.

Фото: krasa_i_pozitiv