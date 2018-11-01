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Я вижив! Сенцов написав листа про свій стан

Український політв’язень Олег Сенцов написав листа правозахисникам, в якому розповів про стан свого здоров’я.

Лист Олега Сенцова від 29 жовтня опублікував у Facebook правозахисник із Челябінської області Микола Щур.

– Почуваюся краще, ніж місяць тому, на багато. Аналізи, звичайно, ще не хороші, але вже і не погані, як раніше. Капати теж наприкінці минулого тижня перестали, нарешті. Тепер, в основному, дієта, спостереження і так, пігулки по дрібницях. Тож не турбуйтеся там особливо – я вижив, – написав Сенцов.

Читайте: Олег Сенцов написав заповіт (ЛИСТ)

Раніше у ФСВП повідомили, що Олег Сенцов після голодування повернувся до початкової ваги. За майже три тижні він набрав 12 кг, повідомили в ФСВП.

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