Сьогодні роковини Батуринської трагедії. 310 років тому московські війська криваво і жорстоко захопили столицю гетьмана Івана Мазепи.

Під час Батуринської трагедії 310 років тому вирізали всіх жителів Батурина, незалежно від віку і статі. Козацьку старшину розіп’яли на хрестах, прив’язали до плотів і пустили вниз по річці Сейм.

За різними оцінками, загинуло від 11-ти до 15-ти тисяч батуринців. Саме місто пограбували, із церков вивезли усе цінне, а храми спалили.

Це була помста Царя Петра Першого за те, що гетьман Мазепа почав захищати інтереси України і перейшов на бік шведського короля.

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Батуринська трагедія – історія різанини

Під час Північної війни гетьман України Іван Мазепа пристав на бік шведського короля Карла ХІІ. Вирушивши на з’єднання зі шведами, Мазепа залишив для оборони Батурина близько 8 тисяч вояків на чолі з полковником Дмитром Чечелем та гарматним осавулом Фрідріхом Кенігсеком. Вони отримали чіткий наказ гетьмана: московитів до міста не пускати. І цьому наказу старшини залишалися вірними до кінця.

Дізнавшись про вчинок Мазепи, московський цар Петро І наказав головнокомандувачу російськими військами в Україні Олександру Меншикову зрівняти Батурин із землею. Однак взяти штурмом гетьманську столицю війська Меншикова не змогли. Тоді московити вдалися до погроз: мовляв, якщо не здастеся, сувора царська кара ляже на ваші сім’ї. Та й ці погрози не злякали оборонців Батурина. Однак, знайшовся зрадник – сотник Іван Ніс вказав осадникам на потаємні ходи під мурами, які вели в місто.

Через ті проходи і вдерлися московські війська всередину міста, почали вуличні бої та жорстоку різанину. Солдати Меншикова не жаліли нікого: ні дітей, ні жінок, ні старих людей.

Різанина тривала два дні. Взятих у полон козаків після катувань страчували і пускали їх тіла на плотах вниз по річці Сейм для залякування населення.

Захопленого у бою організатора оборони Дмитра Чечеля привезли до Глухова і колесували перед Петром I.

Зрештою, Батурин був пограбований, фортеця, церкви та будинки спалені, а 15 тисяч мешканців міста знищені.

На жаль, гетьман зі шведським військом прийшли на допомогу Батурину запізно. Вони застали лише повне безлюддя, руїни і гори трупів. Як свідчать історичні джерела, коли Мазепа, 7 листопада 1708 року, побачив наслідки московського погрому Батурина, “це видовище вразило його в саме серце”.

Знищенням Батурина московськими військами стало лише початком кривавих злочинів, що скоїли росіяни – дуже скоро хвиля терору захлиснула усю північну Україну.

Нагадаємо, 14 жовтня відзначали День українського козацтва.

Фото: Різанина в Батурині, Андрій Івахненко, 2000 рік / День