Дії Державної екологічної інспекції в портах Одеської області завдають державі колосальні збитки. Тому необхідно якомога швидше змінити підходи в її роботі.

Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов в ефірі телеканалу Прямий.

– Дії однієї структури завдають державі колосальні збитки. Судновласники відкрито скаржаться на дії Держекоінспекції. Адже в разі затримки судна, його власник повинен платити за простій близько $5-6 тис. на добу. Щоб запобігти цим витрати, судна намагаються уникнути заходів у порти Чорного моря, – сказав Максим Степанов.

Як підкреслив глава Одеської ОДА, від цього держава недоотримує портові збори, а інфраструктура і співробітники портів – завантаження.

– Є 2 шляхи, щоб змінити ситуацію. Перший – хабарників ловити. Є правоохоронні органи, нехай, цим займаються. Другий шлях – створити необхідні умови, які не дозволять інспекції займатися екохабарництвом, – сказав Максим Степанов.

Для цього, на його думку, потрібно якомога швидше затвердити прозорі регламенти відбору проб і взаємодії між Держекоінспекцією та Адміністрацією морських портів. Ці документи за дорученням прем’єр-міністра вже довгий час розробляє Мінекології. Степанов закликав прискорити їх підготовку.

– Все, що просить бізнес, в тому числі міжнародний: створіть прозорі правила. Якщо вони будуть винні в забрудненні води, вони готові оплатити, це світова практика, – сказав губернатор.

Читайте: Степанов: Держава повинна відшкодовувати збитки, завдані бізнесу

Нагадаємо, в липні глава Одеської ОДА Максим Степанов звернувся до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією ліквідувати регіональні Держекоінспекції.

Пізніше губернатор направив в Мінекології свої пропозиції по боротьбі з корупцією в портах, серед яких: розробка правових підстав для знаходження Держекоінспекції в портах, залучення незалежних лабораторій для проведення досліджень на судах.