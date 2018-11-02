Київ склав кілька туристичних маршрутів для покращення іміджу столиці.

Київ прагне отримати імідж туристичної столиці на європейському рівні.

Для розвитку екскурсій, локацій для відпочинку гостей столиці та демонстрації цікавих місць головного міста країни, впровадили маршрути для туристів.

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З урахуванням соцопитувань, у розпорядженні КМДА вказані такі головні туристичні маршрути та локації:

Маршрут № 1:

Софійська площа та вул. Володимирська (буд. 1–13). Андріївський узвіз. Контрактова площа, вул. Костянтинівська (буд. 1–9), вул. Межигірська (буд. 2–18), вул. Спаська (буд. 1–7). Вул. Петра Сагайдачного. Поштова площа та Дніпровська набережна; Фунікулер. Михайлівська площа.

Маршрут № 2

Майдан Незалежності, вул. Хрещатик (буд. 20–28). Вул. Прорізна. Золоті Ворота (Золотоворітський сквер). Вул. Володимирська (буд. 38–24), Софійська площа. Пейзажна алея. Воздвиженська околиця (сходи, вул. Гончарна, вул. Воздвиженська). Вул. Верхній Вал, вул. Нижній Вал. Контрактова площа. Вул. Петра Сагайдачного. Поштова площа. Фунікулер. Парк Володимирська гірка. Арка Дружби народів (парк Хрещатий).

Маршрут № 3

Майдан Незалежності та вул. Софіївська. Софійська площа. Андріївський узвіз. Контрактова площа. Вул. Петра Сагайдачного. Поштова площа. Фунікулер. Парк Володимирська гірка. Арка Дружби народів (парк Хрещатий). Парк Міський сад. Маріїнський парк. Парк Вічної Слави та вул. Лаврська. Києво-Печерська Лавра. Національний музей історії України у Другій Світовій війні.

Інші туристичні локації

Гідропарк (о. Венеціанський). Труханів острів. Історико-архітектурна пам’ятка – музей Київська фортеця (вул. Госпітальна, 24-А). Сирецький дендрологічний парк.

Нагадаємо, Україна піднялася на 71 місце у рейтингу Doing Business 2019.

Фото: Jaysi/Dreamstime.com