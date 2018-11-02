Український експорт перевищує 52 млрд доларів на рік. Куди Україна постачає свої товари і послуги, що пропонує на міжнародному ринку та чому працює з Китаєм.

Понад 20 млрд доларів змогла заробити Україна на експорті товарів і послуг до Європи у 2017 році. А загальна сума експорту склала 52,3 млрд.

Тенденція 2018 року показує, що Україна продовжує нарощувати торгівельні зв’язки зі світом. За перше півріччя 2018 року український експорт виріс на 12,7%.

Президент торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков розказав Фактам ICTV, у чому потенціал України, з ким вона співпрацює та що може запропонувати на ринку Китаю.

Торгівля в умовах війни

Криза 2014 року підкосила економіку України – золотовалютні резерви скоротились удвічі, долар подорожчав майже на 100%, а державний борг перевищив трильйон гривень. Подальші події на Сході України тільки насторожували іноземних партнерів.

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Геннадій Чижиков запевняє, що сьогодні війна на Сході не впливає на міжнародне співробітництво і торгівлю:

– У України є великі надбання – є що продемонструвати. Торгувати в умовах війни на Сході не складніше, ніж це було завжди. Відносини – це спілкування. Це коли дві сторони можуть щось запропонувати один одному. В цьому плані Україні завжди було що запропонувати.

Втім, війна триває вже чотири роки. За цей час Україна встигла продемонструвати і Європі, і світу в цілому, що вона може вести торгівельні зв’язки у будь-яких умовах:

– Україна – це сильна держава, яка не тільки вміє оборонятись і відстоювати свої інтереси, а може і розвиватись.

Президент ТПП запевняє, що “шок” пройшов і інвестори активно повертаються до України:

– Все більше і більше партнерів приїжджають з-закордону. Я називаю їх “економічна розвідка”. Вони бачать, що у нас є можливості не тільки в ресурсних напрямках (сировина), але і великі можливості з точки зору інтелектуальної складової. Це і ІТ, і машинобудування, інжиніринг.

Україна – країна талантів

На великих міжнародних форумах зазначають, що Україна – це країна з великим людським потенціалом, запевняє Чижиков. Про це свідчить хоча б те, що великі авіаційні компанії роблять у нас R&D-центри (Research and development center – науково-дослідний центр).

Окрім авіаційних, в Україні є велика кількість IT-центрів та навіть R&D-центри таких гігантів як Samsung, Huawei та Siemens.

Україні є що продавати і пропонувати. Саме головне – людський талант та інтелектуальні можливості, – додав Чижиков.

З ким торгує Україна

За перше півріччя 2018 року Україна експортувала товарів на суму майже 50 млрд доларів. При чому головний споживач українських товарів – Європа. Туди йде 38% всього експорту:

– Ми торгуємо з усім світом. Більше 38% – це країна ЄС. На другому місці Китай. Як економічний партнер, він відіграє дуже важливу роль.

Також, Чижиков зазначив, що ми продовжуймо співпрацювати з країнами СНД.

Серед провідних покупців аграрної промисловості – Туреччина та Єгипет.

У високотехнологічних сферах, зокрема у літакобудуванні, Україна співпрацює з Китаєм, Іраном та Саудівською Аравією.

До речі, Єгипет та Нігерія – провідні партнери України у Африці.

Нещодавно, Україна розширила співпрацю з ще однією африканською країною – Ангола. Для українських підприємців відкрився ринок м’ясної продукції там.

Найголовніше – Україна шукає нові можливості на азіатському ринку, підкреслив Чижиков. Це Китай та Індія, на чий ринок ми виходимо з соєвими та бобами. Індія зацікавлена також в українській соняшниковій олії.

Китайський ринок важливий для України не тільки з точки зору сировинних продуктів, а з точки зору готової продукції:

– Зараз Україна бере учать у великій виставці в Шанхаї. Національний стенд України будуть представляти 18 продуктів і послуг, до того ж ще 55 підприємств везе торгово-промислова палата.

Подібні виставки постійно відбуваються у різних куточках світу – за два тижні відбулись виставки у Парижі та Білорусі, зараз проходить в Шанхаї, у середині листопада буде в Кувейті та Караті.

Торгова промислова палата посилює довіру і розширює кордони для українського бізнесу. Виставки – це бізнес-місії, де зароджується співпраця і зв’язки.

Хочеш просунути свій бізнес – купи квиток, жартує Чижиков.

Час змін

Зараз дуже цікавий час, навіть унікальний – змінюється парадигма світової торгівлі. Багато людей його побоюються. З іншого боку – це завжди нові можливості, – додав Чижиков.

Географія торгівлі змінюється. Вчорашні лідери торгівлі втрачають свої позиції, натомість на світовий ринок виходять нові країни. Україна може запропонувати не тільки аграрні продукти. Тут є таланты як в IT-сфері, так і інжинірингу, машинобудуванні та авіапромисловості.

Фото: dreamstime, офіційна сторінка Facebook Геннадія Чижикова

Лілія Ященко