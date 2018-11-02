Міністр енергетики США відвідає Україну і Польщу для пошуку шляхів виведення країн з-під залежності від Росії.

Міністр енергетики США Рік Перрі відвідає Україну та Польщу на наступному тижні, пише газета Хілл у п’ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

– Під час поїздки Перрі зустрінеться з експертами в області низки тем, включаючи ядерну енергетику та кібербезпеку, – повідомляє видання з посиланням на прес-реліз, поширений міністерством енергетики США.

Як уточнює газета, поїздка міністра енергетики США пройде в рамках реалізації зусиль президента Дональда Трампа із залучення України і Польщі до пошуку альтернатив закупівлі вугілля та природного газу з Росії.

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У зв’язку з цим Хілл призводить торішню заяву Перрі:

– В останні роки Київ і багато країн Східної Європи залежали від Росії і покладалися на неї в забезпеченні опалення. Зараз це змінюється.

– США можуть запропонувати Україні альтернативу, ми раді повідомити, що так і вчинимо, – додав міністр.

Нагадаємо, Польща закликала Німеччину відмовитися від будівництва Північного потоку-2 і запропонувала альтернативу.