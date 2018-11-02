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На користь Польщі: Україна може втратити 5 тисяч га території

5 тисяч га української території може відійти до Польщі в результаті ерозії берега Західного Бугу. Річка розмивається без укріплення.

Частина української землі може бути загублена через ерозію берега Західного Бугу.

А все через те, що зміцнення берега не набуло належного фінансування, повідомляється у звіті Держаудітслужби.

– Через відсутність фінансування на здійснення руслорегулюючих та берегоукріплювальних заходів на прикордонних ділянках річки Західний Буг спостерігаються процеси берегової ерозії, що може привести до відчуження 5 тис. га земель, оскільки кордон між Україною і Республікою Польща проходить посередині плеса річки, – йдеться у звіті.

Можливі збитки можуть скласти більше 862 млн гривень.

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Крім того, Україна може втратити території і на користь інших країн.

Наприклад, на транскордонних ділянках річок Тиса, Дністер, Сож, Прут, Сучава та інших на території Вінницької, Закарпатської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Вартість робіт, які необхідні, становить близько 2 млрд грн.

Відзначається, що уряд знає про проблему, однак гроші у бюджеті так і не виділив.

Нагадаємо, Рада підтримала 3-річне бюджетне планування в Україні.

Фото: Paula Green/Dreamstime.com

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