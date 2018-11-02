PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / ООС: в результаті боїв загинув один українських військовий/

ООС: в результаті боїв загинув один українських військовий

Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил загинув один український військовослужбовець, ще  два — отримали поранення.

Упродовж минулої доби, 1 листопада, ситуація в районі проведення Операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. 1 раз противник застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

– Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте, Зайцеве, Авдіївка, Березове, Красногорівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське, – йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Читайте: Ескалація Азова, “вибори” на Донбасі і санкції: про що говорили Порошенко і Меркель

Внаслідок бойових дій, загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два — отримали поранення.

За даними розвідки, за добу двох бойовиків знищено та ще чотирьох — поранено.

Нагадаємо, журналіст Фактів показав тактику обстрілів бойовиків на Світлодарській дузі.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Марк Етерінгтон стане замглави СММ ОБСЄ в Україні
Війна на Донбасі: поранено двох військових ЗСУ
Лукашенко запропонував варіант вирішення конфлікту на Донбасі
Росія будує ще одну військову частину на кордоні з Україною
Жителі Донбасу закидали ЄСПЛ безпідставними скаргами про обстріли
ООС: ворог атакував із забороненої зброї біля Луганського
ООС: противник не застосовував заборонену зброю, одного військового поранено
Радбез ООН збирається на засідання щодо ситуації в Україні
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка