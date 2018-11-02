Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил загинув один український військовослужбовець, ще два — отримали поранення.

Упродовж минулої доби, 1 листопада, ситуація в районі проведення Операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. 1 раз противник застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

– Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте, Зайцеве, Авдіївка, Березове, Красногорівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське, – йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Читайте: Ескалація Азова, “вибори” на Донбасі і санкції: про що говорили Порошенко і Меркель

Внаслідок бойових дій, загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два — отримали поранення.

За даними розвідки, за добу двох бойовиків знищено та ще чотирьох — поранено.

Нагадаємо, журналіст Фактів показав тактику обстрілів бойовиків на Світлодарській дузі.