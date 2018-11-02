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Пан’європейська залізниця пройде через три міста України

Колія українського сегменту Пан’європейських сполучень від польського до румунського кордону пройде через Львів, Івано-Франківськ і Чернівці.

залізниця

Про це заявив під час Міжнародного економічного форуму у Львові  міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

 – Проектом Плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року передбачено реалізацію проектів із відновлення європейської колії 1435 мм українського сегменту Пан’європейських залізничних сполучень від польського до румунського кордону через Львів – Івано-Франківськ – Чернівці, – сказав міністр.

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Оскільки новий транспортний коридор GО-Highway, який зараз будується і проходить через Львів, поєднає Балтику і Чорне море, Україну з ЄС, то увесь вантажопотік, який буде контролюватися в українських портах, проходитиме через Львів та область.

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Фото: HupengDreamstime.com

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