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Переплюнули росіян: за скільки українські політики купують нерухомість у ЄС

Українці масово кинулися скуповувати нерухомість за кордоном.

Житловий комплекс у Будві – один з найдорожчих у Чорногорії. Квартири вартістю від 500 тисяч  євро до 3 мільйонів. Серед мешканців – чимало українців. Дехто неподалік ще й пришвартовує свої яхти.

Найпопулярніші країни, куди українці вкладають гроші – Болгарія, Іспанія, Чехія, Туреччина та Хорватія.

В Болгарії попит на квартири серед українців вже випереджає апетити росіян, на яких раніше робили основну ставку ріелтори.

Нерухомість – на будь-який гаманець. На вибір навіть сусіди.

Хтось вкладає в нерухомість гроші, аби на ній потім заробляти.

Модна річ серед українців. Купуєш просто номер в готелі і потім здаєш його. Причому клієнтів тобі підшукує сам готель.

А хтось Болгарію розглядає – як дачу.

Гірськолижний курорт Банско. Популярне місце для тих, хто хоче вкласти гроші. Його облюбували й українські політики.

Наприклад, нардеп Антон Кіссе. Нерухомості в нього стільки, що навіть точну цифру не може згадати. В декларації вказав 5. Для чого ж стільки? Кіссе не приховує.

– Грошей немає – продав. Гроші є – купую, – говорить нардеп.

Око на Болгарію поклав і нардеп Андрій Шинькович. Там у нього апартаменти на 30 квадратів.

Дмитро Гачев – один з найбільших болгарських забудовників. Каже, українців приваблюють не лише ціни – вони невисокі порівняно з тією ж Іспанією чи Італією.

– Постійне проживання в Євросоюзі, катаєшся по Євросоюзу, куди хочеш. Як запасний аеродром можна розглядати. Ніхто ж не знає, що і де буде відбуватися, – говорить Гачев.

Такий запасний аеродром в 15 країнах світу підготували собі 24 народні обранці. А скільки ще просто чиновників.

Найпопулярніші напрямки – Росія та Франція. Площі квартир та будинків скромністю не відрізняються.

Наприклад у позафракційного депутата Гереги будиночок в Іспанії – 450 квадратних метри. У Єфімова з БПП – квартира в США під 300 квадратів. У Розенблата, якого НАБУ підозрює у корупції, у Німеччині будинок – 270 квадратів та 16 соток землі.

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Для декого з українського шоу-бізу нерухомість – зовсім не інвестиція. Живуть там, де співають.

Ані Лорак, Світлана Лобода, за даними російських ЗМІ, прикупили по квартирці у Москві.

А от колишня регіоналка Повалій стверджує, що у Москві тільки орендує квартиру. А придбала житло не де-небудь, а в Іспанії.

Макс Барських також не проти поспівати в Росії. Але от жити любить в Сполучених Штатах. Придбав квартиру у Лос-Анджелесі. У кумира жінок Олега Винника теж є нерухомість за кордоном. Він має квартиру у Берліні. Залишилась ще з часів, коли намагався зробити кар‘єру оперного співака в Німеччині.

До слова, закарпатське село Родникова Гута ще два роки тому було на межі вимирання. Закинуте, занедбане, віддалене. Після об’єднання у територіальну громаду – населений пункт не впізнати. Дороги будують, школу ремонтують, клуб відновлюють.

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