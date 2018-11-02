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Погода в Україні на сьогодні, 2 листопада (КАРТА)

Сьогодні в Україні без опадів і тепло, місцями до +20.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°.

У східних областях 0-3° тепла вночі, вдень 9-14°. На Прикарпатті та на півдні країни 16-18°; на Закарпатті вночі 6-11°, вдень близько 20°.

У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.

Читайте: Погода на листопад: коли випаде перший сніг

До речі, раніше ми публікували погоду в Україні на вихідні.

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