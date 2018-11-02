Сьогодні в Україні без опадів і тепло, місцями до +20.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°.
У східних областях 0-3° тепла вночі, вдень 9-14°. На Прикарпатті та на півдні країни 16-18°; на Закарпатті вночі 6-11°, вдень близько 20°.
У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.
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До речі, раніше ми публікували погоду в Україні на вихідні.
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