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Роман Труба ініціював новий конкурс на 27 керівних посад в ДБР

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба ініціював новий конкурс на заміщення 27 керівних посад в цьому відомстві.

Як повідомила прес-служба ДБР, з відповідним листом він звернувся сьогодні до зовнішньої конкурсної комісії.

Прес-служба нагадує, що директор Бюро відмовився затвердити 27 переможців попереднього конкурсу через те, що зовнішня конкурсна комісія знищила результати їх тестування на поліграфі. На думку Труби, це порушує регламент, затверджений Кабміном.

– У зв’язку зі знищенням матеріалів поліграфа у мене відсутні умови для підготовки і прийняття кадрового рішення, – наводить прес-служба слова Романа Труби.

У прес-службі наголошують, що новий конкурс не відобразиться на роботі ДБР.

Читайте: Набір кадрів у Державне бюро розслідувань йде за графіком – Роман Труба

Верховна Рада прийняла Закон про створення Бюро 12 листопада 2015 року. Створення цього органу передбачено Конституцією України: до нього повинні перейти від прокуратури функції досудового розслідування. Бюро буде розслідувати злочини, скоєні вищими посадовими особами, службовцями НАБУ і САП, а також військовими злочинцями.

Роман Труба обіцяє зберігати незалежність Бюро і сподівається запустити його повноцінну роботу вже в листопаді нинішнього року, незважаючи на проблеми з заміщенням керівних посад.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкриє перші провадження уже в листопаді.

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