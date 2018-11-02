Кабінет Міністрів намагається змінити податкове законодавство всупереч вимогам угоди про асоціацію з ЄС.

Про це у своєму Facebook написав відомий українській журналіст та публіцист Сергій Руденко.

Він повідомив, що уряд подав до Верховної Ради законопроект № 9188 від 10 жовтня 2018 року, який змінює Податковий кодекс всупереч праву ЄС та фактично обмежує вільну конкуренцію на тютюновому ринку.

– Таке регулювання ставить під загрозу виконання Україною своїх зобов’язань перед Європейським Союзом. Ще влітку представництво ЄС повідомило Кабінет Міністрів про схожість пропонованих КМУ змін на приховане встановлення мінімальної ціни на цигарки та невідповідність положень законопроекту податковому законодавству Європейського Союзу, – повідомив Руденко.

Журналіст зробив припущення, що урядовці, ініціюючи такі зміни, діють в інтересах американських тютюнових компаній.

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– І справа не в тому, на що пішли останні, щоб зацікавити ініціаторів законопроекту, а в нелогічності самого кроку, адже ми начебто прямуємо до Європейського Союзу, а не до США, — додав Сергій Руденко.

До слова, Європейський Союз готовий надати Україні другий транш обсягом 54 мільйони євро на підтримку Фонду енергоефективності.