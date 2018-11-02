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У Криму випустили з СІЗО моряків затриманого українського судна

Екіпажу українського судна ЯМК-0041, яке ще 4 травня затримали в акваторії Чорного моря російські окупанти, змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд.

Чорне море

Капітана судна ЯМК-0041 Віктора Новицького, а також двох рибалок Руслана Кондратюка та Андрія Морозова випустили із СІЗО Сімферополя, йдеться у заяві уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

– Українським морякам змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд. Хочу наголосити, що подібні дії Російської Федерації не мають нічого спільного із реальною правозахисною практикою, а є лише використанням українських громадян у своїй зовнішньополітичній грі, – наголосила омбудсмен.

Це звільнення Денісова не вважає щирою гуманітарною місією РФ і пообіцяла зробити все можливе для повернення українських моряків додому.

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Нагадаємо, 4 травня в акваторії Чорного моря російські окупанти затримали українське риболовецьке судно ЯМК-0041. Екіпаж із 5 українців доставили в анексований Крим.

Фото: dreamstime.com

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