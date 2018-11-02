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У Києві встановили нові навігаційні таблички для туристів

У центральній частині Києва встановили нові навігаційні таблички для туристів.

– Минулого тижня біля сходів на Пейзажку вже встановили кілька з них. Усього в першій черзі — 33 пілони для Верхнього міста і Подолу, – розповідають Агенти змін у Facebook.

На табличках дизайнери-волонтери свідомо не писали офіційні назви інституцій, а скоротили їх, аби було просто та зрозуміло.

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– Звісно, не обійшлося без факапів. Оскільки на алеї посеред сходів не захотіли чіпати новеньке покриття, довелося один з пілонів поставити на траву, хоча це і менш зручно для читання інформації на ньому. Ба більше, через це стрілка, яка мала вказувати на туалет, стала вказувати на кущі. Менше з тим, стрілку ми швиденько виправили (наклеїли наліпку. – Ред.), і тепер все добре, – розповідають творці проекту.

На пілонах міститься довідка про зупинки громадського транспорту, мапи навколишніх кварталів та факти про місцевість.

Інформація на табличках міститься українською і англійською мовами.

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У Києві встановили нові навігаційні таблички для туристів / 10 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що на Андріївському узвозі у Києві запустили інтерактивний маршрут по QR-коду, який вмонтували у бруківку.

Фото: Агенти змін.

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