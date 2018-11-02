В Україні понад 350 політичних партій, однак більшість з них неробочі та продаються як звичайні товари.

Експерти підрахували, що працюючих партій в Україні приблизно 50-70, але зареєстровано – більше 350, повідомляє Ранок у Великому Місті.

Існує навіть своєрідний чорний ринок політичних партій, а деякі фірми навіть відкрито говорять, що надають подібні послуги.

Через те, що процес створення і реєстрації партії непростий, є юристи, які цим займаються і готують партію до подальшого продажу.

Одна людина може мати кілька партій одночасно.

Так, молоді політичні партії можуть обійтися від 20 до 45 тисяч доларів, ті, яким більше року, досягають позначки $50 тис., а трьохрічні і старші – $100 тис.

Цікаво те, що податки сплачувати не потрібно.

Торгують також і місцями у цих партіях.

Для того, що відрізнити фіктивну партію, потрібно подивитися, чи є у неї офіційний сайт, актуальна інформація щодо роботи партії та відомості щодо участі у виборах.

Детальніше дивіться у сюжеті Ранку у Великому місті:

Нагадаємо, чернігівські активісти показали людям, куди партії витрачають бюджетні гроші.

Фото: Copacool/Dreamstime.com