В Україні понад 350 політичних партій, однак більшість з них неробочі та продаються як звичайні товари.
Експерти підрахували, що працюючих партій в Україні приблизно 50-70, але зареєстровано – більше 350, повідомляє Ранок у Великому Місті.
Існує навіть своєрідний чорний ринок політичних партій, а деякі фірми навіть відкрито говорять, що надають подібні послуги.
Через те, що процес створення і реєстрації партії непростий, є юристи, які цим займаються і готують партію до подальшого продажу.Читайте: Зламали ніс та щелепу: в Києві побили голову "молодіжки" партії Ляшка
Одна людина може мати кілька партій одночасно.
Так, молоді політичні партії можуть обійтися від 20 до 45 тисяч доларів, ті, яким більше року, досягають позначки $50 тис., а трьохрічні і старші – $100 тис.
Цікаво те, що податки сплачувати не потрібно.
Торгують також і місцями у цих партіях.
Для того, що відрізнити фіктивну партію, потрібно подивитися, чи є у неї офіційний сайт, актуальна інформація щодо роботи партії та відомості щодо участі у виборах.
Детальніше дивіться у сюжеті Ранку у Великому місті:
Нагадаємо, чернігівські активісти показали людям, куди партії витрачають бюджетні гроші.
Фото: Copacool/Dreamstime.com