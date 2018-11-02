Президент Петро Порошенко у день 310-ї річниці Батуринської трагедії провів паралель з нинішніми діями Росії проти України на Донбасі та у Криму.

– Сьогодні, як і століття тому, Росія продовжує орудувати своїми “перевіреними методами” – підступною агресією та жорстокістю. І Україна залишається тим щитом, який боронить кордони Європи від хворобливих планів Кремля, – написав глава держави у Facebook.

За його словами, нелюдська жорстокість, з якою московські війська вирізали мешканців Батурина, розграбували та спалили столицю гетьмана Мазепи лише за бажання бути вільними від московського царя, шокувала усю Європу.

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Нагадаємо, 2 листопада 1708 року, тобто 310 років тому, московські війська захопили і знищили столицю гетьмана Івана Мазепи Батурин. Всіх місцевих жителів вирізали, незалежно від віку і статі. За різними оцінками, загинуло від 11-ти до 15-ти тисяч батуринців. Саме місто пограбували, з церков вивезли все цінне, а храми спалили.

Фото: Петро Порошенко