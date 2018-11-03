Мобільний ЗРК С-300В випробували вперше за 19 років.

Україна провела випробування зенітно-ракетного комплексу ЗРК С-300В. Вони не проводилися 19 років, повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко у Facebook.

– Протягом останніх днів перебував на навчаннях підрозділів протиповітряної оборони на півдні України. Результати стрільб підтвердили наші можливості щодо істотного нарощування бойового складу в максимально можливі короткі терміни. Вперше за 19 років відбулося бойове застосування мобільного ЗРК С-300В1, розрахунок якого знищив дві цілі, – повідомив Муженко.

Випробування відновлених ЗРК малої і середньої дальності пройшли успішно.

Після випробування модернізованих систем управління вогнем також з’явилися перспективи для завантаження оборонно-промислового комплексу України.

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До слова, Збройні сили України провели бойові стрільби поблизу окупованого Росією Криму із зенітних ракетних комплексів Бук-М1 та С-300 різних модифікацій.

Відео: Віктор Муженко

