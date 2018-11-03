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Знесення Шулявського моста: демонтаж шляхопроводу знову відкладається

Демонтаж Шулянського шляхопроводу відкладається на невизначений строк. Почати зносити міст мали 3-4 листопада.

шулявский мост

Оновлено 03.11. о 10.10: У КМДА заявили, що 3 і 4 листопада по мосту все ще курсуватиме транспорт, а демонтаж шляхопроводу відкладається на невизначений термін, передає Сегодня.

Нову дату старту робіт повинні озвучити наступного тижня. Нагадаємо, сьогодні мали початися работи по демонтажу Шулянського шляхопроводу.

ЧитайтеРемонт Шулявського мосту: скільки коштує і коли закінчать

– Демонтувати Шулявський шляхопровід будемо повністю. Першими знесемо прогонові будови, опори, потім і фундамент до ростверків. Поле з паль (частини фундаментів) доведеться покинути. Є висновок експертизи, що старі фундаменти не придатні для нових сучасних і майбутніх навантажень. Замість старого тут встановлять нове пальове поле, – заявив головний інженер КП Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва Олександр Здольник.

Під час всіх цих робіт проспект Перемоги не перекриватимуть для транспорту повністю, тільки частково обмежать рух по одній смузі. Ремонтники обіцяють працювати навіть вночі.

Перед водіями, які щодня їдуть на Шулявку, стоїть завдання вивчити схему об’їзду, адже популярний шляхопровід закриють на 1,5 роки, доки не побудують новий.

Раніше Факти ICTV писали, як об’їхати перекриті дороги.

Фото: Вечірній Київ.

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