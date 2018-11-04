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ООС: біля Красногорівки тричі точилися бої, є поранені

За минулу добу бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил (ООС).

– Російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 2 рази застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями… Унаслідок обстрілу 2 військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення, – йдеться у зведенні на сторінці штабу ООС в Facebook у неділю вранці.

Бойовики вели прицільний вогонь з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районі населених пунктів Золоте, Шуми, Авдіївка, Піски, Невельське, Мар’їнка, Красногорівка, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне і Широкине.

Під вогонь з мінометів 82-го калібру потрапили захисники Золотого і Пісків, а по позиціях у районі Невельського НВФ стріляли з озброєння БМП.

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– Тричі за минулу добу тривали бойові дії поблизу Красногорівки, що на Донецькому напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів, – сказано в повідомленні.

За даними української розвідки, протягом доби, було знищено трьох бойовиків, ще трьох – поранено.

До слова, Факти показали, як українські воїни ведуть оборону, знаходячись за лічені метри від позицій бойовиків.

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