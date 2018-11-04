Вдень, 4 листопада, померла активістка Катерина Гандзюк. У соцмережах друзі, колеги, журналісти і звичайні українці висловлюють слова співчуття.
Смерть Катерини Гандзюк шокувала друзів і простих українців.
На 33-річну жінку було скоєно замах – її облили сірчаною кислотою.
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Друзі Гандзюк пишуть в соцмережах, що розраховували побачити її незабаром поза лікарнею, так як вона йшла на поправку.
Нагадаємо, сьогодні померла Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою. Жінка померла в лікарні.
Повідомляється, що смерть настала через обрив тромбу.
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