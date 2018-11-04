Смерть Катерини Гандзюк відтепер розслідуватимуть за статтею Кримінального кодексу Закінчене вбивство.

Смерть Катерини Гандзюк стала приводом для перекваліфікації кримінального провадження, за яким відбувається розслідування нападу на активістку.

За словами речника Нацполіції Ярослава Тракала, справа тепер буде розслідуватися за пунктами 4, 6, 11, 12 частини 2 статті 115 ККУ Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, пише Українська правда.

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У поліції обіцяють, що докладуть максимум зусиль для розкриття злочину та покарання винних.

Як повідомлялося, Катерина Гандзюк померла 4 листопада в лікарні.