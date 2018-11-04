4 листопада о 19.00 та 20.00 у всіх великих містах України люди збираються на мітинги в пам’ять про активістку Катерину Гандзюк, яка померла сьогодні у лікарні.

Оновлено 17.36: На акцію Хто замовив Катю Гандзюк? сьогодні ввечері виходять міста України.

Про це повідомила координатор організації Медійна ініціатива за права людини Ольга Решетилова у Facebook.

Харків, 19.00, обласне управління МВС.

Дніпро, 19.00, міське управління поліції.

Луцьк, 19.00, обласне МВС.

Одеса, 20.00, ГУ НП.

Полтава, 19.00, ГУ НП.

Ужгород, 19.00, Театральна площа.

Житомир, 19.00, ГУ НП.

Хмельницький, обласне управління МВС

Тернопіль, 19.00, ГУ НП.

Рівне, 19.00, ГУ НП.

Слов‘янськ, 19.00, площа Свободи.

Чорноморськ, 20.00, спорткомплекс Юність.

Суми, 19.00, сквер Шевченка.

Про перші мітинги в пам’ять Гандзюк стало відомо на сторінці Хто замовив Катю Гандзюк? у Facebook.

– Ми чекаємо об’єктивних даних. Ми вимагаємо імена замовників. Тепер вже вбивства, – йдеться в повідомленні київської зустрічі.

Мітинг-реквієм у Києві відбудеться о 19.00 під будівлею МВС по вулиці Академіка Богомольця, 10.

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У Львові вшанувати пам’ять Гандзюк можна на Площі Ринок біля Ратуші.

У Херсоні люди збиратимуться о 19.00 на площі Свободи.

Нагадаємо, сьогодні померла Катерина Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою. Активістка померла в лікарні.

За неофіційними даними, настала через обрив тромбу.

Смерть Гандзюк стала приводом для перекваліфікації кримінального провадження, за яким відбувається розслідування нападу на активістку. Тепер його розслідуватимуть за статтею Кримінального кодексу закінчене вбивство.