4 листопада в Анталії (Туреччина) відкрили консульство України.

У церемонії відкриття консульства України в Анталії взяв участь президент Петро Порошенко, повідомляється в Facebook.

– Відкриваємо консульство України в Анталії. Понад 1,3 млн українців цього року приїжджали до Туреччини. З них понад 800 тисяч – саме в Анталію, – повідомив він.

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Глава держави висловив сподівання, що поява консульства дасть можливість українським дипломатам активно брати участь у міжнародних самітах, які тут проходять.

Нагадаємо, вчора під час зустрічі президент Петро Порошенко і лідер Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган домовилися прискорити роботу по створенню зони вільної торгівлі, а також співпрацювати у сфері розвитку.