Проросійські бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Один військовий загинув, двоє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Бойовики вели прицільний вогонь з мінометів різного калібру, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також вони здійснювали обстріли позицій ООС в районі Кримського, Новотошківського, Золотого, Авдіївки, Пісків, Павлополя, Гнутового, Водяного та Лебединського.

Читайте: У покинутому дитячому таборі Луганської області знайшли схрони зі зброєю

– Поблизу Хутора Вільний окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Міномети 82-го калібру для вогневого впливу з позицій Об’єднаних сил російські окупанти застосували ще біля близько п’яти населених пунктів, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці повідомлялося про те, що біля Красногорівки тричі йшли бої.