За минулу добу російсько-окупаційні війська 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.

Минулої доби російсько-окупаційні війська 18 разів відкрили вогонь по українським військовим у зоні проведення ООС. У результаті обстрілів загинув один військовий, іще 4 поранено, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Під час обстрілів ворог 13 разів застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Вогонь вівся з мінометів різного калібру, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське. Позиції Об’єднаних сил у районі Золотого окупанти двічі обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. Тут же, тричі, ворог застосував міномети 82-го калібру, – йдеться у повідомленні.

З вищезазначеної зброї також обстрілювали позиції українських військ неподалік Новотошківського, Авдіївки, Павлополя, Водяного, Гнутового та Лебединського.

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За інформацією розвідки, минулої доби було знищено 3 окупантів, іще 4 зазнали поранень.

До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що для відновлення миру на Донбасі необхідно розмістити на сході України спільну миротворчу місію ООН і ОБСЄ.