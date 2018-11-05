Сьогодні в Україні без опадів.
Прогноз погоди в Україні на сьогодні публікує Укргідрометцентр.
Вночі та вранці в країні очікується туман.
Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. В Карпатах можливі пориви до 15-18 м/с.
Вночі температура становитиме 4-9°, вдень повітря прогріється до 8-13° тепла. На заході та півдні України місцями 14-19°, на Закарпатті та Прикарпатті потеплішає до 22°.
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У Києві сьогодні без істотних опадів.
Температура вночі становитиме 7-9°, вдень цей показник підніметься до 11-13°.
До слова, погода у листопаді буде доволі теплою та туманною. Перший сніг варто очікувати лише наприкінці місяця.
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